‘जिन्होंने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की, उनका पतन देखूंगी’, तनुश्री दत्ता ने ‘दुश्मनों’ पर निकाली भड़ास, बोलीं- ‘कर्म का पहिया घूम रहा है’

उन्होंने आगे और भी कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, "कर्म का चक्र घूम रहा है, और अगला युग मेरा है! और ये नीच लोग जिन्होंने मेरे खिलाफ साजिश रचने, मुझे गुमराह करने, मेरा पीछा करने, मेरी निगरानी करने, योजना बनाने और मुझ पर हमला करने की हिम्मत की, उन्हें ऐसी भयानक शक्तियों द्वारा अनंत काल तक सताया जाएगा कि उन्हें अपने दुष्ट मन से मेरे विरुद्ध जाने के हर पल पर पछतावा होगा। उनका जीवन उनकी आंखों के सामने ही बिखर जाएगा।"