Mumbai Local: पश्चिम रेलवे का नया टाइमटेबल 1 सितंबर से लागू, 6 नई लोकल ट्रेनें होंगी शुरू, AC लोकल भी बढ़ीं

Western Railway Revised Timetable: मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन सेवाओं को लेकर बड़ी खबर है। पश्चिम रेलवे (Western Railway) 1 सितंबर से मुंबई उपनगरीय ट्रेनों का संशोधित टाइमटेबल लागू करने वाला है। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के अनुसार, नए शेड्यूल में कई लोकल ट्रेनों के समय, रूट और स्टॉपेज में बदलाव किया गया है। हालांकि, रोजाना चलने वाली कुल लोकल सेवाओं की संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। पश्चिम रेलवे अभी रोजाना 1,414 उपनगरीय सेवाएं संचालित करती है। नए टाइमटेबल के तहत 6 नई सेवाएं शुरू की जा रही हैं, जबकि इतनी ही यानी 6 मौजूदा सेवाएं बंद की जाएंगी।