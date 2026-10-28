महाराष्ट्र MLC चुनाव नतीजों पर कांग्रेस की आई पहली प्रतिक्रिया, कहा- मोदी का जाना तय, अब बनेगी राहुल गांधी की सरकार

दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए एनसीपी (शरदचंद्र पवार) नेता अनीश गवांडे ने कहा, "इन चुनावों से पहले भाजपा ने बड़े घमंड के साथ दावा किया था कि वे सभी पांचों सीटें जीतेंगे। लेकिन महायुति के अंदरूनी झगड़ों ने उनके प्रदर्शन को खराब कर दिया। आखिर बैलेट पेपर ने दिखा दिया कि जब निष्पक्ष वोटिंग होती है, तो जनता विपक्ष को ज्यादा सीटें देती है। भाजपा को अब आत्ममंथन करना चाहिए। पुणे में हर्षदा देशमुख और छत्रपति संभाजीनगर में भी हमारी पार्टी की बढ़त एक बड़ी उपलब्धि है। इससे साबित होता है कि जो शरद पवार साहब के साथ निष्ठा से खड़े रहे, जनता ने उन्हीं को जीत दिलाई है। इसी लय को हम 2029 के चुनावों तक आगे ले जाएंगे।"