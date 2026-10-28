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Maharashtra MLC Election Result: 24 घंटे बाद भी मतगणना जारी, विपक्षी महाविकास आघाडी 3 और महायुति 2 सीटों पर आगे

Maharashtra MLC Election Result 2026: महाराष्ट्र विधान परिषद की पांच सीटों पर मतगणना जारी है। पुणे, नागपुर, अमरावती और छत्रपति संभाजीनगर में जानिए कौन आगे है।
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मुंबई

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Dinesh Dubey

Updated: 28 Oct 2026, 10:00 AM IST

Maharashtra politics

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Photo: IANS)

महाराष्ट्र विधान परिषद (MLC) की पांच सीटों पर हुए चुनाव की मतगणना 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी जारी है। 27 अक्टूबर की सुबह 8 बजे शुरू हुई वोटों की गिनती अब भी चल रही है। आज सुबह 7 बजे तक के रुझानों के अनुसार, महाविकास आघाड़ी (MVA) तीन सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि सत्तारूढ़ महायुति दो सीटों पर आगे चल रही है। पुणे, नागपुर, अमरावती और छत्रपति संभाजीनगर में कई दिग्गज प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। महायुति में भाजपा, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और एनसीपी (सुनेत्रा पवार) शामिल है। जबकि विपक्षी दल कांग्रेस, शरद पवार नीत एनसीपी (एसपी) और उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) महाविकास आघाडी (एमवीए) में एक साथ सभी पांच सीटों पर चुनाव लड़ रही है।

पुणे स्नातक सीट पर हर्षदा देशमुख और स्मिता जाधव के बीच मुकाबला

पुणे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी की उम्मीदवार हर्षदा देशमुख और महायुति की स्मिता जाधव के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा है। पहली वरीयता के मतों की गिनती में हर्षदा देशमुख आगे हैं, जबकि भाजपा की स्मिता जाधव दूसरे स्थान पर हैं। इस सीट पर जीत का फैसला मतगणना के अगले चरणों में होने की संभावना है।

पुणे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 2,26,224 मत वैध घोषित किए गए हैं। यहां जीत के लिए 1,13,113 मतों का कोटा निर्धारित किया गया है।

पुणे शिक्षक सीट पर भाजपा के कौस्तुभ गावडे आगे

पुणे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में पहली वरीयता के मतों की गिनती में भाजपा के कौस्तुभ गावडे बढ़त बनाए हुए हैं। शिवसेना समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सचिन सानप दूसरे स्थान पर हैं, जबकि राष्ट्रीय समाज पक्ष (RSP) समर्थित उम्मीदवार दत्ता सावंत तीसरे स्थान पर हैं।

इस निर्वाचन क्षेत्र में कुल 51,511 मत वैध पाए गए हैं, जबकि 1,675 मतों को अमान्य घोषित किया गया है। जीत के लिए उम्मीदवार को कम से कम 25,756 मतों का कोटा हासिल करना होगा।

नागपुर स्नातक सीट पर कांग्रेस के अभिजीत वंजारी आगे

नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के अभिजीत वंजारी और भाजपा के सुधाकर कोहले के बीच कड़ा मुकाबला है। पहले राउंड में 84 हजार मतों की गिनती की जा रही है।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, कांग्रेस के अभिजीत वंजारी को 28,536 मत मिले हैं और वह पहले स्थान पर हैं। भाजपा के सुधाकर कोहले 27,751 मतों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। निर्दलीय उम्मीदवार नितेश कराले (मास्टर) को अब तक 14,243 मत मिले हैं।

अभिजीत वंजारी और सुधाकर कोहले के बीच मतों का अंतर कम होने के कारण नागपुर स्नातक सीट का मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है।

अमरावती शिक्षक सीट पर किरण सरनाइक की बढ़त

अमरावती शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 14वें चरण की मतगणना के बाद शिवसेना के उम्मीदवार व वर्तमान एमएलसी किरण सरनाइक करीब साढ़े तीन हजार मतों से आगे हैं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, किरण सरनाइक को 8,229 मत मिले हैं। कांग्रेस की उम्मीदवार अदिति पोहरे 4,736 मतों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। वहीं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बागी उम्मीदवार श्रीकांत देशपांडे को 4,715 मत मिले हैं।

इस निर्वाचन क्षेत्र में कुल 26 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से 15 उम्मीदवारों की चुनौती समाप्त हो चुकी है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने भी इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा था। मतगणना के आगे के चरणों में मुकाबले की तस्वीर और स्पष्ट होने की उम्मीद है।

छत्रपति संभाजीनगर स्नातक सीट पर प्रतापसिंह पाटील आगे

छत्रपति संभाजीनगर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में दूसरी फेरी की मतगणना के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के उम्मीदवार प्रतापसिंह पाटील बढ़त बनाए हुए हैं। उन्हें 54,095 मत मिले हैं, जबकि एनसीपी के सुनेत्रा पवार गुट के उम्मीदवार सतीश चव्हाण को 43,161 मत मिले हैं। इस तरह प्रतापसिंह पाटील 10,934 मतों से आगे बताए जा रहे हैं।

इस सीट पर दोनों उम्मीदवारों के बीच मुकाबला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एमवीए में साथ होने के बावजूद उद्धव गुट ने भी इस सीट पर उम्मीदवार उतारा था।

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महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के नतीजों पर टिकी नजरें

महाराष्ट्र विधान परिषद की पांच सीटों पर जारी मतगणना में फिलहाल महाविकास आघाड़ी तीन सीटों पर और महायुति दो सीटों पर आगे बताई जा रही है। पुणे और नागपुर में कड़ी टक्कर है, जबकि अमरावती और छत्रपति संभाजीनगर में भी मतों का अंतर बहुत अधिक नहीं है। इसलिए अंतिम परिणाम घोषित होने तक उम्मीदवारों की स्थिति बदल सकती है।

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Updated on:

28 Oct 2026, 10:00 AM IST

Published on:

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