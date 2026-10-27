MLC Election Result: नागपुर में भाजपा पिछड़ी, पोस्टल बैलेट में कांग्रेस आगे; निर्दलीय बोले- आज रचा जाएगा इतिहास

Nagpur MLC Election Result: महाराष्ट्र विधान परिषद की पांच सीटों- पुणे स्नातक, नागपुर स्नातक, छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) स्नातक, पुणे शिक्षक और अमरावती शिक्षक पर वोटों की गिनती जारी है। इन सीटों पर सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन और विपक्षी महा विकास अघाड़ी (MVA) के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस बीच, नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में शुरुआती पोस्टल मतों की गिनती में कांग्रेस भाजपा से आगे दिख रही है।