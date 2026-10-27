‘कश्मीर भारत का है’, पाकिस्तान पर विजय देवरकोंडा का पुराना बयान हुआ वायरल? कहा था- भारत में विलय होने की बात कहेंगे पाकिस्तानी

Vijay Deverakonda on India-Pakistan Kashmir: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा इन दिनों अपनी फिल्म ‘राणाबाली’ को लेकर चर्चा में हैं। इसी बीच पिछसे साल हुए एक कार्यक्रम में उनके कथित बयान ने सोशल मीडिया पर एक बार फिर सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया है। अप्रैल 2025 में सामने आए इस बयान के मुताबिक, विजय ने कश्मीर को भारत का हिस्सा बताते हुए पाकिस्तान की स्थिति पर भी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि जब पाकिस्तान अपने देश को ही ठीक से नहीं संभाल पा रहा है तो वह भारत से युद्ध कैसे कर सकता है।