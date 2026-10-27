‘जो तुम्हें रेंटल BF बुलाते थे, उनके खुद के चिट्ठे खुल गए’, Rise and Fall 2 में श्रेया कालरा का सोराब बेदी पर तंज, ‘अब दूसरों को क्या बोलोगे?’

खबरों के सामने अनुसार, श्रेया कालरा अपने बॉयफ्रेंड ऋषभ जायसवाल से मिलने पहुंचीं। इस दौरान ऋषभ के बारे में पहले की गई ‘रेंटल बॉयफ्रेंड’ टिप्पणी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “जो तुम्हें रेंटल बॉयफ्रेंड बुलाते थे, उनके खुद के चिट्ठे खुल गए हैं।” बता दें, श्रेया कालरा की इस बात को सोराब बेदी पर परोक्ष तंज के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, सामने आई जानकारी में ये साफ नहीं है कि श्रेया ने इस टिप्पणी में सोराब का नाम सीधे लिया था या नहीं।