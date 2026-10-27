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‘जो तुम्हें रेंटल BF बुलाते थे, उनके खुद के चिट्ठे खुल गए’, Rise and Fall 2 में श्रेया कालरा का सोराब बेदी पर तंज, ‘अब दूसरों को क्या बोलोगे?’

Rental Boyfriend Controversy: राइज एंड फॉल में ऋषभ जायसवाल से मुलाकात के दौरान श्रेया कालरा ने ‘रेंटल बॉयफ्रेंड’ कमेंट पर सोराब बेदी पर परोक्ष तंज कसा। जानिए क्या कहा।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Updated: 27 Oct 2026, 1:30 PM IST

Shreya Kalra and Rishabh Jaiswal

'रेंटल बॉयफ्रेंड' विवाद पर श्रेया कालरा का पलटवार (सोर्स: x-@TeamRealityHub)

Rishabh Jaiswal Rental BF: रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल 2’ (Rise and Fall 2) में श्रेया कालरा ने अपने बॉयफ्रेंड ऋषभ जायसवाल से बातचीत के दौरान सोराब बेदी पर गुमाकर उलटे तौर पर निशाना साधा। बता दें, श्रेया ने ऋषभ के लिए पहले यूज किए गए ‘रेंटल बॉयफ्रेंड’ कमेंट का जिक्र करते हुए तंज कसा कि जो लोग उन्हें इस नाम से बुलाते थे, अब उनके खुद के राज सामने आ रहे हैं। उनकी इस कमेंट ने पुराने विवाद को फिर सुर्खियों में ला दिया है।

ऋषभ से मुलाकात के दौरान श्रेया ने कही ये बात

खबरों के सामने अनुसार, श्रेया कालरा अपने बॉयफ्रेंड ऋषभ जायसवाल से मिलने पहुंचीं। इस दौरान ऋषभ के बारे में पहले की गई ‘रेंटल बॉयफ्रेंड’ टिप्पणी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “जो तुम्हें रेंटल बॉयफ्रेंड बुलाते थे, उनके खुद के चिट्ठे खुल गए हैं।” बता दें, श्रेया कालरा की इस बात को सोराब बेदी पर परोक्ष तंज के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, सामने आई जानकारी में ये साफ नहीं है कि श्रेया ने इस टिप्पणी में सोराब का नाम सीधे लिया था या नहीं।

क्या है ‘रेंटल बॉयफ्रेंड’ वाला विवाद?

दरअसल, ऋषभ जायसवाल को पहले ‘रेंटल बॉयफ्रेंड’ कहे जाने को लेकर विवाद हुआ था। अब श्रेया की टिप्पणी ने इस मामले को फिर चर्चा में है, जिसमें उन्होंने अपने बयान के जरिए उन लोगों पर निशाना साधा, जिन्होंने कभी ऋषभ के लिए इस लेबल का यूज किया था। श्रेया की इस बात का संकेत उन लोगों की ओर था, जिनके बारे में अब खुद सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, इन आरोपों या सामने आए मामलों की विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

फिलहाल, श्रेया कालरा की ये टिप्पणी अब चर्चा का विषय बन गई है। उनके बयान के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या उनका सोराब बेदी पर ये तंज पुराने विवाद का जवाब है या उन्होंने मामले को और आगे बढ़ा दिया है। फिलहाल, उपलब्ध जानकारी में सोराब बेदी की इस टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया शामिल नहीं है।

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Updated on:

27 Oct 2026, 1:30 PM IST

Published on:

Hindi News / Entertainment / ‘जो तुम्हें रेंटल BF बुलाते थे, उनके खुद के चिट्ठे खुल गए’, Rise and Fall 2 में श्रेया कालरा का सोराब बेदी पर तंज, ‘अब दूसरों को क्या बोलोगे?’

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