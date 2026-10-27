Maharashtra News: महाराष्ट्र के 4.15 लाख किसानों का कर्ज होगा माफ, दिवाली से पहले सरकार का बड़ा फैसला

योजना के तहत अब तक 15 लाख 85 हजार 493 किसानों को कर्जमाफी का लाभ दिया जा चुका है। इनमें सबसे ज्यादा 6 लाख 27 हजार किसान मराठवाड़ा क्षेत्र के हैं। महाराष्ट्र सरकार अब तक इस योजना के तहत किसानों के खातों में 13 हजार 275 करोड़ रुपए दे चुकी है। योजना के तहत दो लाख रुपए तक के बकाया फसल कर्ज को माफ करने का प्रावधान है। इसमें पुनर्गठित और दोबारा पुनर्गठित कर्ज भी शामिल हैं। नियमों के अनुसार 1 अप्रेल 2019 से 31 मार्च 2025 के बीच दिए गए वे फसल कर्ज शामिल हैं, जो 30 सितंबर 2025 तक बकाया थे और 31 मार्च 2026 तक चुकाए नहीं गए थे। सरकार ने 1 अप्रेल 2026 से आगे के ब्याज और अन्य खर्च भी माफ करने की बात कही है।