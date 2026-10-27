रवनीत बिट्टू का भगवंत मान पर तंज, बोले- इस ‘बोतल’ ने पंजाब को बर्बाद कर दिया

चंडीगढ़। भाजपा के वरिष्ठ नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने मंगलवार को चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत के दौरान प्रतीकात्मक रूप से शराब की बोतल दिखाते हुए भगवंत मान सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने अपने कार्यकाल में बुनियादी समस्याओं, नशे और विकास के मुद्दों पर काम करने के बजाय राजनीतिक दिखावे में समय बिताया। बिट्टू ने बोतल को लेकर कहा कि इस बोतल ने पंजाब को बर्बाद कर दिया। पिछले पांच साल में पंजाब में कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री साहब असल काम करने के बजाय इसी में व्यस्त रहे। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक लापरवाही और सरकार की नाकामी के कारण राज्य को भारी नुकसान उठाना पड़ा है।