Maharashtra Murder: 10 साल का प्रेम संबंध, फिर एक शक ने ले ली जान, पंचायत कार्यालय में महिला कर्मचारी की हत्या से हड़कंप

घटना की सूचना मिलते ही भिंगार कैंप पुलिस थाने की टीम मौके पर पहुंची। उपविभागीय पुलिस अधिकारी दिलीप टिपरसे ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अहिल्यानगर के जिला सरकारी अस्पताल भेज दिया। मामले में अनिता के 26 वर्षीय बेटे योगेश आलकुटे को भी पुलिस थाने लाया गया। उसकी शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई। पुलिस ने संतोष धोत्रे को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ मामला दर्ज करने और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि घटना से पहले दोनों के बीच किस बात पर विवाद हुआ और हमला किन परिस्थितियों में किया गया।