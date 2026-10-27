आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों पर सियासी घमासान, जगन रेड्डी बोले- चंद्रबाबू नायडू लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे

जगन रेड्डी ने कहा कि सरकार के सुपर सिक्स और सुपर सेवन वादों में से 143 वादे तीन साल बाद भी पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले बांटे गए आश्वासनों को लेकर लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं। जगन के मुताबिक, इन सवालों का सामना करने के बजाय सत्तारूढ़ गठबंधन कथित तौर पर सत्ता का इस्तेमाल चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए कर रहा है। उन्होंने कुछ मीडिया संस्थानों पर भी सत्तारूढ़ दल का समर्थन करने का आरोप लगाया।