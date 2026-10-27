11 हजार का कैंसर इंजेक्शन 1.30 लाख रुपये में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा- इतना बड़ा अंतर कैसे? क्या यह सही है?

मामले पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब एक इंजेक्शन डीलर को 11 हजार रुपये में मिलता है, तो अस्पताल मरीज से 1.30 लाख रुपये कैसे ले सकता है? अदालत ने इस भारी अंतर को लेकर सवाल किया कि आखिर इस तरह की कीमतों को किस आधार पर सही ठहराया जा सकता है।