पटना से ट्रेन में लापता हुए जन सुराज के देवपालिक गुप्ता की मौत, झारखंड के जंगल में मिला शव

देवपालिक गुप्ता जन सुराज पार्टी की संचार टीम का हिस्सा थे। वह डिजिटल कम्युनिकेशन मैनेजर के रूप में पार्टी के कामकाज से जुड़े हुए थे। डिजिटल कम्युनिकेशन मैनेजर की जिम्मेदारी के तहत पार्टी से जुड़ी जानकारियों और संदेशों को डिजिटल माध्यमों के जरिए लोगों तक पहुंचाने का काम अहम होता है। देवपालिक इसी टीम में काम कर रहे थे।