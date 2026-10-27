पटना से ट्रेन में लापता हुए जन सुराज के देवपालिक गुप्ता की मौत, झारखंड के जंगल में मिला शव

जन सुराज पार्टी के डिजिटल कम्युनिकेशन मैनेजर देवपालिक गुप्ता। (फोटो- ANI)
पटना से ट्रेन में सफर के दौरान लापता हुए जन सुराज पार्टी के डिजिटल कम्युनिकेशन मैनेजर देवपालिक गुप्ता की मौत हो गई है। उनका शव झारखंड के एक जंगल में मिला है।
देवपालिक के लापता होने के बाद से उनकी तलाश की जा रही थी। उनकी मौत की खबर सामने आने के बाद इस मामले ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) से पढ़ाई करने वाले देवपालिक के इस तरह लापता होने और फिर उनकी मौत की खबर सामने आने से उनके परिचितों और पार्टी से जुड़े लोगों के बीच चिंता बढ़ गई है।
देवपालिक गुप्ता पटना से यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान वह जनशताब्दी एक्सप्रेस से लापता हो गए। चलती ट्रेन में सफर के दौरान उनके अचानक गायब होने की खबर सामने आने के बाद उनकी तलाश शुरू की गई थी।
हालांकि, ट्रेन से लापता होने के बाद वह कहां गए और किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई, यह इस मामले का सबसे अहम सवाल है। झारखंड के जंगल में उनका शव मिलने से मामले की गंभीरता और बढ़ गई है।
देवपालिक गुप्ता जन सुराज पार्टी की संचार टीम का हिस्सा थे। वह डिजिटल कम्युनिकेशन मैनेजर के रूप में पार्टी के कामकाज से जुड़े हुए थे। डिजिटल कम्युनिकेशन मैनेजर की जिम्मेदारी के तहत पार्टी से जुड़ी जानकारियों और संदेशों को डिजिटल माध्यमों के जरिए लोगों तक पहुंचाने का काम अहम होता है। देवपालिक इसी टीम में काम कर रहे थे।
देवपालिक का शव झारखंड के जंगल में मिलने के बाद अब उनकी मौत से जुड़ी परिस्थितियां महत्वपूर्ण हो गई हैं। वह ट्रेन से कैसे लापता हुए, जंगल तक कैसे पहुंचे और उनकी मौत किस वजह से हुई, इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेंगे।
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