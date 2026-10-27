दिल्ली रेस कोर्स मस्जिद विवाद: अगली सुनवाई तक तोड़फोड़ पर रोक, हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड-केंद्र सरकार से मांगा जवाब

केंद्र सरकार की ओर से पेश केंद्रीय सरकारी वकील आशीष दीक्षित ने अदालत से मामले में निर्देश लेने के लिए समय मांगा। उन्होंने कहा कि रेस कोर्स परिसर में चल रही तोड़फोड़ के कारण लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मस्जिद की बिजली और पानी की आपूर्ति बंद की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि परिसर में एक मंदिर भी स्थित है और इस संबंध में भी अधिकारियों से जानकारी ली जाएगी।