लव- स्काउट विवाद पर फूटा काजी तौकीर के भाई का गुस्सा, काश्वी पर साधा तीखा निशाना, बोले- मैनिपुलेशन पीक पर है

Qazi Touqeer Brother Qazi Touseef Dig Love and ScoutOP: लोकप्रिय रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) इन दिनों घर के अंदर से ज्यादा बाहर चल रहे ड्रामे और विवादों को लेकर सुर्खियों में है। शो के कंटेस्टेंट काजी तौकीर और स्काउटओपी (ScoutOP) के बीच चल रही तनातनी ने सोशल मीडिया का माहौल गर्म कर दिया है। हाल ही में स्काउटओपी के फैंस द्वारा काजी पर “फेक पीआर” (Fake PR) चलाने के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद अब मामले ने नया मोड़ ले लिया है। काजी तौकीर के भाई काजी तौसीफ ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर इन तमाम आरोपों का करारा जवाब दिया है और साथ ही स्काउटओपी की गर्लफ्रेंड काशवी हीरानंदानी पर भी जमकर कटाक्ष किया है।