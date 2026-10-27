लव गिल के सपोर्ट में आईं बादशाह की एक्स-वाइफ ईशा रिखी, बोलीं- ‘सिर्फ उन्हें ही क्यों दोष दिया जा रहा है?

Isha Rikhi Supports Love Gill: 'बिग बॉस 20' में लव गिल और स्काउट ओपी का ‘मसाज पार्लर’ विवाद चर्चा में है। अब इस विवाद पर रैपर बादशाह की एक्स वाइफ और बिग बॉस 20 की में नजर आ चुकीं ईशा रिखी लव गिल के समर्थन में सामने आई हैं। हाल के एक एपिसोड में लव के बारे में यंग डीएसए की टिप्पणियों पर इनडायरेक्टली रिएक्शन देते हुए, ईशा ने कहा कि लव चरित्र हनन के बजाय सहानुभूति की हकदार है। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि उन्हें लव के लिए बुरा लगता है, क्योंकि वह बिग बॉस के घर का हिस्सा रही थीं और स्काउट और लव दोनों को जानती थीं।