27 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

OTT

लव गिल के सपोर्ट में आईं बादशाह की एक्स-वाइफ ईशा रिखी, बोलीं- ‘सिर्फ उन्हें ही क्यों दोष दिया जा रहा है?

Isha Rikhi Supports Love Gill: बिग बॉस 20 की एक्स कंटेस्टेंट ईशा रिखी ने स्काउट ओपी से जुड़े विवाद के बीच लव गिल को सपोर्ट किया है और सवाल उठाया है कि केवल लव को ही दोषी क्यों ठहराया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से लव के पॉइंट को समझने की भी अपील की।"
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Updated: 27 Oct 2026, 6:26 PM IST

Isha Rikhi Supports Love Gill

लव गिल के सपोर्ट में आईं बदशाह की एक्स-वाइफ ईशा रिखी। (फोटो सोर्स: instagram- isharikhi and lovegillkalakaar)

Isha Rikhi Supports Love Gill: 'बिग बॉस 20' में लव गिल और स्काउट ओपी का ‘मसाज पार्लर’ विवाद चर्चा में है। अब इस विवाद पर रैपर बादशाह की एक्स वाइफ और बिग बॉस 20 की में नजर आ चुकीं ईशा रिखी लव गिल के समर्थन में सामने आई हैं। हाल के एक एपिसोड में लव के बारे में यंग डीएसए की टिप्पणियों पर इनडायरेक्टली रिएक्शन देते हुए, ईशा ने कहा कि लव चरित्र हनन के बजाय सहानुभूति की हकदार है। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि उन्हें लव के लिए बुरा लगता है, क्योंकि वह बिग बॉस के घर का हिस्सा रही थीं और स्काउट और लव दोनों को जानती थीं।

सिर्फ लव गिल को क्यों ब्लेम किया जा रहा है?

अपनी पोस्ट में ईशा ने लिखा, "मैं बिग बॉस के घर का हिस्सा रह चुकी हूं और लव और स्काउट, दोनों को जानती हूं। इसलिए लव के साथ जो हो रहा है, वो देखकर मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है।" उन्होंने सवाल किया कि लव को अकेले क्यों दोषी ठहराया जा रहा है जबकि स्काउट ने भी माना है कि वह अपनी भावनाओं को लेकर उलझन में हैं।

स्काउट और लव के बीच की स्थिति पर बात करते हुए, ईशा ने कहा, "हमने देखा कि स्काउट भी अपनी भावनाओं को लेकर कंफ्यूज थे और उसने भी अपनी फीलिंग्स के बारे में बात की थी। तो फिर सिर्फ लव को ही क्यों दोष दिया जा रहा है?" उन्होंने आगे सवाल उठाया कि जब स्थितियों में दो लोग शामिल होते हैं तो सारा ब्लेम सिर्फ लड़की पर ही क्यों आता है।

'हमें ये भी समझना चाहिए कि उसकी साइड की कहानी क्या है?'

ईशा ने साफ किया, "मैं यह नहीं कह रही कि लव पूरी तरह सही है या स्काउट गलत है। मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि किसी एक इंसान को पूरी तरह ब्लेम करना सही नहीं है।" उन्होंने लिखा, “किसी लड़की के कैरेक्टर पर सवाल उठाना और उसकी रेप्युटेशन को हर्ट करना बहुत आसान होता है, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि उसकी साइड की स्टोरी क्या है।”

लव को भी समझने की जरूरत है, सिर्फ उसे जज करना सही नहीं

अपनी पोस्ट के आखिर में, ईशा ने 'लव' के लिए अपना समर्थन दोहराया और लोगों से अपील की कि वे इस स्थिति को जज करने के बजाय सहानुभूति के साथ देखें। उन्होंने आगे कहा, "लव भी एक इंसान है, उसकी भी फीलिंग्स हैं। उसको भी समझने की जरूरत है, जज करने की नहीं।"

ईशा रिखी के बारे में

ईशा रिखी एक पंजाबी अभिनेत्री और मॉडल हैं, जिन्होंने 'जट्ट बॉयज पुत्त जट्टन दे' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। 'बिग बॉस 20' के घर में अपने पर्सनल अनुभवों के बारे में बात करने की वजह से ईशा चर्चा में आईं। हालांकि, 27 सितंबर 2026 को उनका सफर खत्म हो गया, जब शो के तीसरे हफ्ते में उन्हें घर से बाहर (इविक्ट) कर दिया गया। वह रोहेद खान के बाद घर से बाहर जाने वाली दूसरी कंटेस्टेंट बनीं।

‘लोग मुझे अमिताभ बच्चन को मारने वाला समझने लगे थे’, ‘कुली’ के सेट पर हुए हादसे पर फिर छलका पुनीत इस्सर का दर्द

ये भी पढ़ें
Puneet Issar Amitabh Bachchan Coolie Accident

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

27 Oct 2026, 6:26 PM IST

Published on:

Hindi News / Entertainment / OTT News / लव गिल के सपोर्ट में आईं बादशाह की एक्स-वाइफ ईशा रिखी, बोलीं- ‘सिर्फ उन्हें ही क्यों दोष दिया जा रहा है?

बड़ी खबरें

View All

OTT

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘मेरी मेहनत और संघर्ष का 10% भी नहीं दिखाया’, प्रियंका चोपड़ा की फिल्म पर बोलीं बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम

Mary Kom Biopic
OTT

‘ऐसे भाई-बहन नहीं होते, सलमान सर ने भी चेतावनी दी थी’, लव- स्काउट के रिश्ते पर मैरी कॉम ने दिया बयान

Mary Kom dig on Love Gill and ScoutOP brother sister bond said Salman Sir had also issued warning
OTT

‘किसी के चरित्र पर टिप्पणी करना मेरा काम नहीं’, लव गिल पर विवादित टिप्पणी के बाद काश्वी का बड़ा बयान

ScoutOP Girlfriend Kaashvi Hiranandani Clarifies and apologies to Love Gill after character assassination
OTT

“अपने आदमी को बचाने के लिए दूसरी औरत को नीचे मत गिराओ’, लव गिल के समर्थन में उतरीं काम्या पंजाबी, काश्वी पर भड़कीं

Kamya Punjabi Support Love Gill after ScoutOP girlfriend kaashvi character assassination In Bigg Boss 20
OTT

पीएम मोदी की समय रैना के शो में कंटेस्टेंट राहिल ने उतारी नकल, सफेद कुर्ते में छाए, बोले- आज तक कोई चुनाव नहीं हारा

PM narendra modi mimicry contestant rahil in India Got Latent Samay Raina video call kunal kamra
OTT
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.