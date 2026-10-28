Pune MLC Result: शिंदे सेना का दांव फेल, कांग्रेस भी हुई पस्त! पुणे में भाजपा ने दर्ज की बड़ी जीत

Maharashtra MLC Election Result 2026: महाराष्ट्र विधान परिषद की पांच शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पिछले 30 घंटों से जारी मतगणना के बीच पहला नतीजा सामने आ गया है। पुणे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र (Pune Teachers Constituency) से भाजपा (BJP) के उम्मीदवार कौस्तुभ गावडे ने शानदार जीत हासिल की है। इस सीट पर मुकाबला भाजपा के कौस्तुभ गावडे, एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी सचिन सानप और कांग्रेस के निवर्तमान विधायक जयंत असगांवकर के बीच था। नतीजों के बाद सचिन सानप ने कौस्तुभ गावडे को बधाई दी और कहा कि वह आगे भी शिक्षकों के मुद्दों के लिए काम करते रहेंगे।