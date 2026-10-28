मुंबई पुलिस की सुरक्षा में होगा बड़ा बदलाव, विस्फोटकों की तलाश से VIP सुरक्षा तक जिम्मेदारी संभालेंगे ये खास कुत्ते

Mumbai Police VIP Security: मुंबई पुलिस अब विस्फोटकों की तलाश और वीआईपी की सुरक्षा के लिए खास नस्ल के कुत्तों की मदद लेने जा रही है। पुलिस ने बेल्जियन मेलिनोइस नस्ल के छह कुत्ते अपने दस्ते में शामिल किए हैं। इनमें से एक ट्रेनिंग पूरी करके ड्यूटी पर आ चुका है, जबकि पांच को अभी तैयार किया जा रहा है। यह वही नस्ल है, जिसके एक कुत्ते का इस्तेमाल 2011 में पाकिस्तान में अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन के खिलाफ अमरीकी अभियान के दौरान किया गया था।