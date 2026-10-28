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मुंबई पुलिस की सुरक्षा में होगा बड़ा बदलाव, विस्फोटकों की तलाश से VIP सुरक्षा तक जिम्मेदारी संभालेंगे ये खास कुत्ते

Explosive Detection Dogs: मुंबई पुलिस ने विस्फोटकों की तलाश और VIP सुरक्षा के लिए बेल्जियन मेलिनोइस नस्ल के छह कुत्ते शामिल किए हैं। जानिए ओसामा बिन लादेन के ऑपरेशन से चर्चा में आई इस नस्ल की खासियत और पुलिस की नई तैयारी।
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मुंबई

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Imran Sheikh

Updated: 28 Oct 2026, 1:38 PM IST

Belgian Malinois Dogs

मुंबई पुलिस के सुरक्षा दस्ते में खास नस्ल के कुत्तों को शामिल किया गया। (फाइल फोटो-@justtweettz)

Mumbai Police VIP Security: मुंबई पुलिस अब विस्फोटकों की तलाश और वीआईपी की सुरक्षा के लिए खास नस्ल के कुत्तों की मदद लेने जा रही है। पुलिस ने बेल्जियन मेलिनोइस नस्ल के छह कुत्ते अपने दस्ते में शामिल किए हैं। इनमें से एक ट्रेनिंग पूरी करके ड्यूटी पर आ चुका है, जबकि पांच को अभी तैयार किया जा रहा है। यह वही नस्ल है, जिसके एक कुत्ते का इस्तेमाल 2011 में पाकिस्तान में अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन के खिलाफ अमरीकी अभियान के दौरान किया गया था।

संदिग्ध बैग से मैदान तक होगी जांच

बेल्जियन मेलिनोइस कुत्तों की पहचान उनकी फुर्ती, तेज सूंघने की क्षमता और लगातार काम करने की ताकत से है। मुंबई पुलिस इनकी मदद से संदिग्ध बैग, कमरे और खुले मैदान में विस्फोटक तलाशने के साथ वीआईपी की सुरक्षा भी मजबूत करना चाहती है। बड़े कार्यक्रमों में किसी खास व्यक्ति के पहुंचने से पहले आसपास की जगह की जांच करना भी इनकी जिम्मेदारी हो सकती है।

इन कुत्तों को चुनने की वजह सिर्फ इनकी नस्ल का नाम नहीं, बल्कि तेजी से काम करने और मुश्किल जगहों पर तलाशी लेने की क्षमता है। सुरक्षा जांच में ऐसी खूबियां पुलिस के लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं।

छोटी उम्र से शुरू हुई तैयारी

द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई पुलिस ने इन छह कुत्तों को करीब 45 से 60 दिन की उम्र में खरीदा था। इसके बाद उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया। एक कुत्ता ट्रेनिंग पूरी कर चुका है, जबकि बाकी पांच पुणे के शिवाजीनगर स्थित प्रशिक्षण केंद्र में अभ्यास कर रहे हैं। इनके साथ दो लैब्राडोर कुत्तों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है।

प्रशिक्षण के दौरान कुत्तों को आदेश मानना, अलग-अलग जगहों पर तलाशी लेना और विस्फोटक की गंध पहचानना सिखाया जाता है। शुरुआती ट्रेनिंग में करीब छह महीने लग सकते हैं। इसके बाद भी उन्हें लगातार अभ्यास कराया जाता है, ताकि असली ड्यूटी के दौरान वे बिना भटके अपना काम कर सकें।

डॉग स्क्वॉड में अभी 30 कुत्ते

मुंबई पुलिस के पास फिलहाल कुल 30 कुत्ते हैं। इनमें बेल्जियन मेलिनोइस के अलावा लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड और डॉबरमैन नस्ल के कुत्ते भी हैं। ये विस्फोटक तलाशने, वीआईपी सुरक्षा और अपराध से जुड़े मामलों में पुलिस की मदद करते हैं।

पुलिस अब बेल्जियन मेलिनोइस नस्ल के कुत्तों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है। दूसरी नस्लों की जगह इन्हें रखने का विकल्प भी चर्चा में है, लेकिन इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

छह नए कुत्तों को शामिल करने से पुलिस को सुरक्षा जांच के लिए एक और विकल्प मिलेगा। बड़े आयोजनों और वीआईपी की आवाजाही के दौरान इनकी मदद से संदिग्ध जगहों की जांच करना आसान हो सकता है।

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28 Oct 2026, 1:38 PM IST

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