नागपुर: MLC चुनाव नतीजों के बाद BJP-कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़े, BJYM की चेतावनी- पीएम मोदी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे

नागपुर में नतीजों के बाद BJP-कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प (Photo: X/LokmatTimes_ngp)
महाराष्ट्र विधान परिषद के नागपुर विभागीय स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार अभिजीत वंजारी की जीत के बाद मतगणना केंद्र के बाहर भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए। गुरुवार तड़के नतीजे घोषित होने के बाद मानकापुर इंडोर स्टेडियम के बाहर तनाव की स्थिति बन गई। दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा।
इस चुनाव में अभिजीत वंजारी ने भाजपा के उम्मीदवार सुधाकर कोहळे को 3,271 मतों से हराकर नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीट बरकरार रखी। मतगणना मंगलवार सुबह शुरू हुई थी और 40 घंटे से अधिक समय तक चली। गुरुवार तड़के परिणाम घोषित होने के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया।
चुनाव परिणाम आने के बाद मतगणना केंद्र के बाहर दोनों दलों के समर्थकों के बीच नारेबाजी शुरू हो गई। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए, जिसके बाद वहां तनाव की स्थिति पैदा हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालने की कोशिश की।
एक भाजपा कार्यकर्ता ने कहा कि यदि कोई देश के प्रधानमंत्री या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करता है, तो पार्टी कार्यकर्ता इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) का उल्लेख करते हुए कहा कि संगठन ऐसे बयानों का जवाब देने में सक्षम है। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पदों की गरिमा बनाए रखने की भी बात कही।
वहीं, एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने आगामी 2029 के चुनावों का उल्लेख करते हुए दावा किया कि देशभर में भाजपा को सत्ता से हटाने में Gen Z (युवा मतदाताओं) की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। दोनों पक्षों की ओर से दिए गए इन बयानों के बीच मतगणना केंद्र के बाहर राजनीतिक तनाव देखने को मिला।
नागपुर विभागीय स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के अभिजीत वंजारी को पहली और दूसरी पसंद के मतों की गणना के बाद कुल 67,231 वोट मिले। भाजपा उम्मीदवार सुधाकर कोहळे को 63,960 वोट हासिल हुए। इस तरह वंजारी ने 3,271 मतों के अंतर से जीत दर्ज की।
यह सीट लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ मानी जाती रही है। ऐसे में यहां कांग्रेस उम्मीदवार की जीत को राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है।
जीत के बाद अभिजीत वंजारी ने कहा कि भाजपा ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और पार्टी के सभी प्रमुख नेता नागपुर में प्रचार के लिए मौजूद थे। इसके बावजूद मतदाताओं ने उनका समर्थन किया।
वंजारी ने कहा कि कांग्रेस एकजुट रही और महाविकास आघाड़ी के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने मिलकर काम किया। उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें 48 संगठनों का समर्थन मिलने की बात कही गई थी। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय इन संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को देते हुए कहा कि यह जीत उन सभी लोगों की है, जिन्होंने उनके समर्थन में काम किया।
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