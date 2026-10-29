नागपुर: MLC चुनाव नतीजों के बाद BJP-कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़े, BJYM की चेतावनी- पीएम मोदी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे

महाराष्ट्र विधान परिषद के नागपुर विभागीय स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार अभिजीत वंजारी की जीत के बाद मतगणना केंद्र के बाहर भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए। गुरुवार तड़के नतीजे घोषित होने के बाद मानकापुर इंडोर स्टेडियम के बाहर तनाव की स्थिति बन गई। दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा।