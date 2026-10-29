नागपुर में जीत के बाद अभिजीत वंजारी का BJP पर बड़ा दावा, बोले- अब यह कांग्रेस का गढ़; EVM पर भी उठाए सवाल

Nagpur Election Result 2026:महाराष्ट्र के नागपुर में स्नातक सीट पर जीत के बाद कांग्रेस नेता अभिजीत वंजारी ने भाजपा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नागपुर अब भाजपा का गढ़ नहीं रहा, बल्कि कांग्रेस का गढ़ बन चुका है। वंजारी ने अपनी जीत की वजह पिछले छह साल में युवाओं, छात्रों और पढ़े-लिखे लोगों के बीच लगातार काम करना बताया। जीत के बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से चुनाव कराने पर भी सवाल उठाए और कहा कि इसे बंद करने की मांग आगे और तेज होगी।