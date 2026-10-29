500 करोड़ के ऑडियो क्लिप विवाद पर मनोज जरांगे का अल्टीमेटम, कहा- निष्पक्ष जांच हो, वरना 29 तारीख को होगा सीधा टकराव

Manoj Jarange Audio Clip: महाराष्ट्र में 500 करोड़ रुपये के कथित ऑडियो क्लिप विवाद को लेकर मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच कराने की मांग की है। जरांगे ने कहा कि यदि इस मामले में शिंदे का कोई हाथ नहीं है, तो उन्हें आरोपियों को बचाने के बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने भाजपा की संभावित भूमिका की भी जांच करने की मांग की। मनोज जरांगे द्वारा पिछले हफ्ते जारी की गई एक ऑडियो क्लिप की जांच के लिए राज्य सरकार ने तीन सदस्यीय विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया है।