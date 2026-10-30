किसानों पर विवादित बयान के बाद शिंदे के विधायक ने मांगी माफी, बोले- ‘मेरी बातों का गलत मतलब निकाला गया’

Sanjay Gaikwad Controversial Statement: महाराष्ट्र में शिवसेना (शिंदे गुट) के बुलढाणा से विधायक संजय गायकवाड़ ने किसानों की आत्महत्या को लेकर दिए गए विवादित बयान पर आखिरकार माफी मांग ली है। शुक्रवार (30 अक्टूबर) को मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर उनके बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वह दिल से खेद जताते हैं। गायकवाड़ ने यह भी दावा किया कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और उन्होंने किसानों की आत्महत्या के बारे में कुछ नहीं कहा था।