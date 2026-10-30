किसानों पर विवादित बयान से घिरे संजय गायकवाड़, एकनाथ शिंदे ने निलंबन के दिए आदेश!

पार्टी की ओर से दावा किया गया है कि सूखा प्रभावित किसानों और उनके परिवारों की सहायता के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत किसान परिवारों की महिलाओं को 25 हजार सिलाई मशीनें और किसानों की बेटियों को 25 हजार साइकिलें बांटने की योजना है। इसके अलावा, दशहरा रैली के दौरान शिवसेना ने सूखा प्रभावित इलाकों के लिए 100 ट्रक खाद्यान्न भेजे थे। गुरुवार को भी 24 ट्रक अनाज रवाना किए गए। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का मानना है कि किसानों की मदद के लिए किए जा रहे इन प्रयासों के बीच संजय गायकवाड़ के बयान से पार्टी की छवि प्रभावित हो रही है।