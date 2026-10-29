पूर्णेकर हत्याकांड पर एकनाथ शिंदे का ठाकरे गुट पर निशाना, बोले- ‘ठाणे के बाहर से आकर लोगों को परेशान करते हैं’

पूर्णेकर हत्याकांड पर एकनाथ शिंदे का ठाकरे गुट पर निशाना, फोटो सोर्स- ANI
Pradeep Purnekar Murder Case: शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट के नेता प्रदीप पूर्णेकर की हत्या के मामले को लेकर महाराष्ट्र के ठाणे में सियासी माहौल गरमा गया है। इस मामले में पूर्व महापौर मीनाक्षी शिंदे और उनके पति राजेंद्र शिंदे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पूर्णेकर परिवार आंदोलन कर रहा है। इसी बीच शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए अप्रत्यक्ष रूप से ठाकरे गुट के नेताओं पर निशाना साधा है। एकनाथ शिंदे ने आरोप लगाया कि ठाणे के बाहर से आने वाले लोग शहर के लोगों को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्णेकर परिवार के दुखद मामले पर कुछ राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।
प्रदीप पूर्णेकर की हत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर परिवार की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। परिवार की मांग है कि पूर्व महापौर मीनाक्षी शिंदे और उनके पति राजेंद्र शिंदे को गिरफ्तार किया जाए। इस बीच, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट के विधायक आदित्य ठाकरे और सांसद संजय राउत ठाणे पहुंचे। दोनों नेताओं ने पूर्णेकर परिवार से मुलाकात की और इसके बाद ठाणे के पुलिस आयुक्त से भी मुलाकात की। इन राजनीतिक गतिविधियों के बीच एकनाथ शिंदे ने कानून-व्यवस्था और मामले के राजनीतिकरण को लेकर अपनी बात रखी।
एकनाथ शिंदे ने ठाणे में हाल ही में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि रात में आगजनी हुई, हाईवे बंद हुआ और नौपाड़ा इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस पर पथराव किया गया, जिसमें पुलिसकर्मी घायल हुए। उनके मुताबिक, मौके पर सोडा की बोतलें और अन्य चीजें भी फेंकी गईं। शिंदे ने कहा कि पूर्णेकर परिवार के साथ हुई दुखद घटना पर कुछ लोग राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं से आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए।
एकनाथ शिंदे ने बताया कि शिवसेना की ठाणे जिला महिला आघाड़ी की अध्यक्ष मीनाक्षी शिंदे ने उन्हें अपने पद से इस्तीफा भेजा है। शिंदे के अनुसार, इस्तीफे में मीनाक्षी शिंदे ने प्रदीप पूर्णेकर की हत्या को दुखद घटना बताया और आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल इस मामले को राजनीतिक रंग दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि मीनाक्षी शिंदे का नाम इस मामले से जोड़े जाने के कारण पार्टी को परेशानी हो रही है। इसी भावना के साथ उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। हालांकि, इस्तीफे और मामले में उनकी भूमिका को लेकर अंतिम स्थिति जांच और संबंधित आधिकारिक जानकारी के आधार पर ही स्पष्ट होगी।
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि उन्होंने घटना के पहले ही दिन पुलिस आयुक्त से फोन पर बात की थी और मामले की गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है और हथियार भी बरामद किए गए हैं। उनके मुताबिक, मामले की जांच अभी जारी है। शिंदे ने स्पष्ट किया कि पुलिस को किसी को भी बचाने के बजाय दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा, “जो भी दोषी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।” साथ ही उन्होंने पुलिस पर दबाव बनाने और आम जनता को परेशान करने से बचने की अपील की।
एकनाथ शिंदे ने कहा कि कानून के मुताबिक जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को भी पुलिस पर दबाव डालने या जनता को मुश्किल में डालने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उन्होंने पूर्णेकर परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि सरकार उनके दुख में सहभागी है और पुलिस को निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने दोहराया कि मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
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