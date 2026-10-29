पूर्णेकर हत्याकांड पर एकनाथ शिंदे का ठाकरे गुट पर निशाना, बोले- ‘ठाणे के बाहर से आकर लोगों को परेशान करते हैं’

Pradeep Purnekar Murder Case: शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट के नेता प्रदीप पूर्णेकर की हत्या के मामले को लेकर महाराष्ट्र के ठाणे में सियासी माहौल गरमा गया है। इस मामले में पूर्व महापौर मीनाक्षी शिंदे और उनके पति राजेंद्र शिंदे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पूर्णेकर परिवार आंदोलन कर रहा है। इसी बीच शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए अप्रत्यक्ष रूप से ठाकरे गुट के नेताओं पर निशाना साधा है। एकनाथ शिंदे ने आरोप लगाया कि ठाणे के बाहर से आने वाले लोग शहर के लोगों को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्णेकर परिवार के दुखद मामले पर कुछ राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।