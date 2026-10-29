‘आप अर्बन नक्सल गैंग का हिस्सा हैं’, नसीरुद्दीन शाह पर भड़के अशोक पंडित, बोले- ‘अपना चेकअप करवाएं, मेडिकल मदद की जरूरत’

नसीरुद्दीन शाह पर अशोक पंडित का तीखा हमला (सोर्स: x-ians_india/@IndiaSpectator1)
Ashok Pandit And Naseeruddin Shah: दिग्गज एक्टर नसीरुद्दीन शाह और फिल्म निर्माता अशोक पंडित के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। नसीरुद्दीन शाह की हालिया राजनीतिक टिप्पणियों और उनके 'दिमागी नक्सल' लिखे बैज वाले वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए अशोक पंडित ने एक्टर पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने शाह की भाषा और व्यवहार पर सवाल उठाते हुए उन्हें मेडिकल मदद लेने की सलाह दी। साथ ही, पंडित ने आरोप लगाया कि 'द केरल स्टोरी', 'द कश्मीर फाइल्स' और 'धुरंधर' जैसी फिल्मों की सफलता से शाह असहज हैं।
IANS के साथ बातचीत में अशोक पंडित ने नसीरुद्दीन शाह के उस वीडियो पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें एक्टर 'दिमागी नक्सल' लिखा बैज पहने नजर आए थे। इस वीडियो में शाह ने छात्र विरोध प्रदर्शनों से निपटने के सरकार के तरीके की आलोचना की थी। उन्होंने असहमति जताने वालों के लिए 'राष्ट्र-विरोधी' और 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए थे।
पंडित ने कहा कि शाह पिछले एक साल या उससे अधिक समय से लगातार अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने एक्टर के व्यवहार को अनुचित बताते हुए आरोप लगाया कि उनकी टिप्पणियों में हताशा झलकती है। पंडित ने यह भी कहा कि शाह का कैमरे के सामने और लोगों से बात करने का तरीका केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उनकी टिप्पणियों तक सीमित नहीं है। फिल्म निर्माता ने शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि वह पढ़े-लिखे व्यक्ति माने जाते हैं, लेकिन उनकी भाषा और व्यवहार से उन्हें निराशा नजर आती है। पंडित ने अपने बयान में अभिनेता को 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' और 'अर्बन नक्सल गैंग' से जुड़ा तक बताया। ये अशोक पंडित के अपने आरोप हैं।
अशोक पंडित ने नसीरुद्दीन शाह की नाराजगी को फिल्मों की सफलता से जोड़ने का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि शाह को 'द केरल स्टोरी', 'द कश्मीर फाइल्स' और 'धुरंधर' जैसी फिल्मों की सफलता से परेशानी है। अशोक पंडित के अनुसार, इन फिल्मों को दर्शकों से मिल रही प्रतिक्रिया के कारण शाह और उनके जैसे कुछ फिल्मकार असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि फिल्म और कला के क्षेत्र में लोगों की पसंद बदल रही है और दर्शक अब अलग-अलग विषयों वाली फिल्मों को देखने के लिए तैयार हैं। पंडित ने इस बदलाव का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद देश में आई सोच में बदलाव को भी दिया। हालांकि, ये सभी बातें पंडित के विचार और आरोप हैं। बातचीत में उन्होंने अपने दावों के समर्थन में कोई स्वतंत्र प्रमाण पेश किए जाने का उल्लेख नहीं किया।
अशोक पंडित ने अपने बयान में नसीरुद्दीन शाह को मेडिकल मदद लेने की सलाह भी दी। उन्होंने अभिनेता के गुस्से और व्यवहार को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें किसी विशेषज्ञ से मदद लेनी चाहिए। उन्होंने शाह पर अनुपम खेर, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और सुभाष घई समेत फिल्म इंडस्ट्री की कई हस्तियों के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया।
पंडित ने कहा कि शाह को अपना चेकअप करवाना चाहिए और जरूरत पड़ने पर इलाज लेना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अभिनेता ने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो स्थिति और बिगड़ सकती है।
नसीरुद्दीन शाह ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने छात्र विरोध प्रदर्शनों पर सरकार की प्रतिक्रिया की आलोचना की। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में पहले हुए प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए जामिया मिलिया इस्लामिया में हुए विरोध प्रदर्शनों से उनकी तुलना भी की।
शाह ने असहमति जताने वाले लोगों को 'राष्ट्र-विरोधी' या 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' कहे जाने पर सवाल उठाए थे। इसी वीडियो और उनकी राजनीतिक टिप्पणियों को लेकर अशोक पंडित ने अपनी नाराजगी जाहिर की। इस तरह दोनों के बीच राजनीतिक विचारों और फिल्मों को लेकर जारी बहस एक बार फिर चर्चा में आ गई है।
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