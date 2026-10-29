‘आप अर्बन नक्सल गैंग का हिस्सा हैं’, नसीरुद्दीन शाह पर भड़के अशोक पंडित, बोले- ‘अपना चेकअप करवाएं, मेडिकल मदद की जरूरत’

पंडित ने कहा कि शाह पिछले एक साल या उससे अधिक समय से लगातार अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने एक्टर के व्यवहार को अनुचित बताते हुए आरोप लगाया कि उनकी टिप्पणियों में हताशा झलकती है। पंडित ने यह भी कहा कि शाह का कैमरे के सामने और लोगों से बात करने का तरीका केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उनकी टिप्पणियों तक सीमित नहीं है। फिल्म निर्माता ने शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि वह पढ़े-लिखे व्यक्ति माने जाते हैं, लेकिन उनकी भाषा और व्यवहार से उन्हें निराशा नजर आती है। पंडित ने अपने बयान में अभिनेता को 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' और 'अर्बन नक्सल गैंग' से जुड़ा तक बताया। ये अशोक पंडित के अपने आरोप हैं।