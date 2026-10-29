‘रणबीर से पहले रवि के लिए देखूंगा’, ‘रामायण’ को लेकर सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा का बयान चर्चा में

रणबीर कपूर के साथ काम करने की संभावना पर बात करते हुए सिद्धार्थ ने इसे अपना सपना बताया। उन्होंने रणबीर को देश के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक बताते हुए कहा कि उनके पास फिल्मों के कई शानदार विकल्प होते हैं। ऐसे में रणबीर को अपनी फिल्म के लिए तैयार करने के लिए उन्हें कुछ ऐसा देना होगा, जो दूसरे विकल्पों से बेहतर हो।सिद्धार्थ ने यह भी माना कि रणबीर और आलिया भट्ट जैसे कलाकारों के साथ काम करने का मौका हासिल करना आसान नहीं है। इसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी।