पुरानी क्रश को पाने के लिए किया जादुई विश, फिर प्यार बना डरावना जुनून! वरुण-कृति लेकर आए ‘Obsession’, फैंस ने दी प्रतिक्रिया

Obsession Promotional Video: हॉलीवुड की हॉरर फिल्म 'Obsession' अब वरुण धवन और कृति सेनन के देसी अंदाज में भी चर्चा बटोर रही है। फिल्म के प्रमोशनल वीडियो में दोनों कलाकारों ने अपने खास अंदाज से कहानी को पेश किया है। हालांकि, वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। जहां कुछ लोगों को वरुण और कृति की एक्टिंग पसंद आई, वहीं कुछ यूजर्स ने इसे 'सस्ती कॉपी' तक कह दिया।