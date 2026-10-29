‘फेल होने का डर भारत को पीछे खींच रहा है’, ‘रामायण’ के इंद्र देव के रोल में दिखने वाले कुणाल कपूर ने कही बड़ी बात

Kunal Kapoor On Ramayana: फिल्म ‘रामायण’ में इंद्र देव की भूमिका निभाने वाले अभिनेता कुणाल कपूर ने असफलता के डर को लेकर अपनी राय रखी है। उनका मानना है कि भारत को आगे बढ़ने से रोकने वाली बड़ी वजहों में से एक असफल होने का डर है। अभिनेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा नोट साझा करते हुए बताया कि किस तरह बचपन से ही लोगों के मन में असफलता को लेकर डर बैठा दिया जाता है। उनके मुताबिक, यह डर कई बार लोगों को अपनी जिंदगी में जरूरी बदलाव करने से भी रोकता है।