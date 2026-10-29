‘कलाकार भी इंसान ही होते है’, दलेर मेहंदी विवाद पर गुरदास मान का आया रिएक्शन, गायकों के प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने पर भी दिया बयान

Gurdaas Maan On Daler Mehndi Controversy: पंजाबी संगीत को देश-दुनिया में पहचान दिलाने वाले दिग्गज गायक गुरदास मान ने दलेर मेहंदी से जुड़े हालिया विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने किसी कलाकार को किसी एक घटना के आधार पर जज करने से बचने की अपील की और कहा कि कलाकार भी इंसान होते हैं। उनके मुताबिक, कलाकार अपनी निजी परेशानियों, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों और मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद अपने प्रशंसकों के लिए बेहतर करने की कोशिश करते हैं।