‘रामायण’ में जटायु बने अनुपम खेर का बड़ा बयान, बोले- ‘उस शानदार पक्षी को मैंने अपनी आवाज दी है’

Ramayana Jatayu voice: नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' को लेकर दर्शकों के बीच उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। लॉस एंजिल्स में 27 अक्टूबर 2026 को हुए प्रीमियर के बाद फिल्म को शुरुआती रिव्यू में अच्छी प्रतिक्रिया मिलने की बात सामने आई है। अब एक्टर अनुपम खेर ने भी इस पर खुशी जाहिर की है। फिल्म में जटायु के किरदार को अपनी आवाज देने वाले अनुपम ने कहा कि लोग फिल्म के भव्य विजुअल्स और भगवान राम की कहानी को पेश करने के तरीके की चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने जटायु के एक सीन का जिक्र करते हुए इसे अपने लिए खास अनुभव बताया।