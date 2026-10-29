अरिजीत सिंह और करण औजला एक ही म्यूजिक फेस्टिवल में आएंगे नजर, गोवा में होगा बड़ा धमाका!

Arijit Singh Live Performance: दिसंबर में गोवा घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो म्यूजिक लवर्स के लिए एक बड़ी न्यूज है। अरिजीत सिंह और करण औजला एक ही म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाले हैं। गोवा के वागाटोर में होने जा रहा नया म्यूजिक फेस्टिवल HOME दो दिनों तक चलेगा। इसमें बॉलीवुड और पंजाबी म्यूजिक के बड़े नामों के साथ इंडी आर्टिस्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक परफॉर्मर्स भी अपनी प्रस्तुति देंगे। आयोजकों के मुताबिक, फेस्टिवल में 30 से ज्यादा कलाकार शामिल होंगे।