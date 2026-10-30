लव-स्काउट के भाई-बहन विवाद के बीच काशवी की होगी वाइल्डकार्ड एंट्री! Bigg Boss 20 के घर में आते ही जाने किसकी बढ़ेगी मुश्किलें

'बिग बॉस 20' में स्काउटओपी और लव गिल की नजदीकियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वीकेंड का वार में स्काउटओपी की गर्लफ्रेंड काश्वी हीरानंदानी घर पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने लव के कैरेक्टर पर सवाल उठाए, जिसके बाद घर में माहौल तनावपूर्ण हो गया। बता दें, उनकी बातों को लव के साथ हुए टकराव पर प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल, स्काउटओपी, लव गिल और काश्वी से जुड़े इस मामले पर चर्चा जारी है और शो के दर्शकों के बीच बहस का मुद्दा खड़ा कर दिया है और अब काशवी की वाइल्डकार्ड एंट्री की चर्चा तेजी से हो रही है।