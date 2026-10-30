श्रद्धा कपूर की Eetha के ट्रेलर ने मचाया तहलका, फैंस बोले- ‘फीमेल सेंट्रिक फिल्म ने ला दिया तूफान’

Shraddha Kapoor Fans Reaction: बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर एक बार फिर बड़े पर्दे पर अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीतने के लिए तैयार हैं। उनकी अपकमिंग फिल्म 'ईथा' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसमें श्रद्धा फेमस लावणी कलाकार ईथा बाई के किरदार में नजर आ रही हैं। करीब तीन मिनट के इस ट्रेलर में एक ऐसी महिला की कहानी दिखाई गई है, जिसने तमाम सामाजिक बंदिशों और मुश्किलों के बावजूद अपनी कला के दम पर अलग पहचान बनाई। ट्रेलर सामने आते ही सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हो गई है। खासकर श्रद्धा के लुक, दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और अजय-अतुल के म्यूजिक की फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं।