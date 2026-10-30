Vote Chori Controversy: बारिश से टली CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ INDIA गठबंधन की सार्वजनिक सुनवाई, शनिवार को फिर जुटेगा विपक्ष

INDIA Alliance CEC Gyanesh Kumar: नई दिल्ली में चुनावी पारदर्शिता को लेकर विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच जारी राजनीतिक टकराव अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सार्वजनिक रूप से अपनी शिकायतें रखने की तैयारी कर रहे INDIA गठबंधन के कार्यक्रम पर बारिश ने पानी फेर दिया। हालांकि, विपक्ष ने पीछे हटने के बजाय इसे एक दिन आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इसी बीच कांग्रेस की प्रस्तावित ‘दिल्ली चलो’ रैली ने भी सियासी हलचल बढ़ा दी है।