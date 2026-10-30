Rahul Gandhi News: CEC महाभियोग कार्यक्रम टलने के बाद राहुल गांधी का बड़ा दांव, वोट के अधिकार पर विपक्ष ने खोला मोर्चा

Impeachment Motion Against CEC: दिल्ली में विपक्ष की सियासी रणनीति को लेकर हलचल तेज हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रस्तावित महाभियोग कार्यक्रम को बारिश के चलते एक दिन आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि वरिष्ठ नेताओं को बारिश में बैठने से होने वाली परेशानी को देखते हुए यह कदम उठाया गया। वहीं, रामलीला मैदान में होने वाले विपक्ष के प्रदर्शन को लेकर उन्होंने सरकार पर लोगों की आवाज दबाने के गंभीर आरोप भी लगाए।