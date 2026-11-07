अभिषेक बनर्जी के घर पर हमले के दावे पर अधीर रंजन चौधरी का तंज, बोले- ‘बंगाल की संस्कृति को कलंकित किया जा रहा’

अभिषेक बनर्जी के घर पर हमले के दावे पर अधीर रंजन चौधरी का पलटवार
Abhishek Banerjee House Attack: तृणमूल कांग्रेसनेता अभिषेक बनर्जी के अपने आवास पर हमला किए जाने के दावे के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में जिस तरह की राजनीति हो रही है, वह राज्य की संस्कृति और सामाजिक माहौल के लिए चिंताजनक है।
अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि किसी व्यक्ति से राजनीतिक या व्यक्तिगत दुश्मनी हो सकती है और कोई किसी को पसंद भी नहीं करता हो, लेकिन किसी व्यक्ति से उसका अपना जन्मदिन मनाने का अधिकार छीन लिया जाए, तो यह बंगाल में बिगड़ती स्थिति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं बंगाल की संस्कृति और मूल्यों को नुकसान पहुंचा रही हैं। चौधरी ने आरोप लगाया कि ऐसे कदमों से राज्य की संस्कृति और सामाजिक विरासत पर दाग लग रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के निजी अधिकारों और सामाजिक स्वतंत्रता में इस तरह का हस्तक्षेप उचित नहीं है।
दरअसल, तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने दावा किया था कि उनके आवास को निशाना बनाया गया। इसी मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल में जारी राजनीतिक माहौल पर चिंता जताई और कहा कि ऐसी घटनाओं से राज्य की संस्कृति और सामाजिक मूल्यों पर असर पड़ रहा है।
बता दें कि टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के कोलकाता स्थित कालीघाट आवास पर 6 नवंबर 2026 की दरमियानी रात करीब 2:00 बजे कथित तौर पर हमला हुआ था। अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सीसीटीवी फुटेज और वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया कि दो दिनों तक रेकी करने के बाद 'भाजपा के गुंडों और समर्थकों' ने उनके घर को नि
शाना बनाया। उनके मुताबिक, यह घटना तब हुई जब समर्थक उनका 39वां जन्मदिन मना रहे थे, और तभी कुछ लोगों ने वहां पहुंचकर नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई।
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