‘बंगाल में सरकार नहीं, गुंडे चला रहे राज!’ अभिषेक बनर्जी के घर हमले के दावे पर भड़के RJD सांसद, राष्ट्रपति शासन की मांग की

Abhishek Banerjee House Attack: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के आवास पर हमले के दावे ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सांसद सुधाकर सिंह ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी पर निशाना साधा है। उन्होंने बंगाल की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी। सुधाकर सिंह का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है और वहां आम लोगों की जान-माल भी सुरक्षित नहीं है।