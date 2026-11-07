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अभिषेक बनर्जी पर कथित हमले ममता के करीबी सौगत रॉय बोले- विरोधियों का नामोनिशान मिटाना चाहती है BJP

अभिषेक बनर्जी के आवास पर आधी रात झड़प। सौगत रॉय बोले, विरोधियों का नामोनिशान मिटाना चाहती है BJP, समर्थकों से कहा- डरिए मत।
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भारत

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Pushpankar Piyush

Updated: 7 Nov 2026, 12:58 PM IST

Saugat rai

सौगत रॉय (फोटो-IANS)

ममता अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITMC) के सांसद सौगत रॉय ने पार्टी नेता अभिषेक बनर्जी पर हुए कथित हमले की निंदा की है। सौगत रॉय ने कहा कि विरोधियों का नामोनिशान मिटाने के प्रयास चल रहे हैं। उन्होंने एआईटीएमसी समर्थकों को संदेश देते हुए कहा कि डरिए मत।

'अभिषेक पर हमला होने की यह छठी घटना'

तृणमूल सांसद सौगत रॉय ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह बहुत बुरा है। अभिषेक पर हमला होने की यह छठी घटना है। कल रात 2 बजे अभिषेक के घर पर हमला हुआ। इन लोगों ने पहले ही रेकी (निगरानी) की थी। इसकी सूचना पहले ही पुलिस को दे दी गई थी, फिर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई। मैं इसकी निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि पुलिस उचित कार्रवाई करेगी।

'पश्चिम बंगाल में कानून का राज खत्म, विरोधियों का नामोनिशान हटाने की कोशिश'

उन्होंने आगे कहा कि यही राज्य में कानून की स्थिति है। विरोधियों का नामोनिशान मिटाने के प्रयास चल रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि आज अभिषेक का जन्मदिन है। उनके समर्थक जुटेंगे। डराने की कोशिश की गई है, लेकिन जिनका आना है वो आएगा। हमारा उन समर्थकों के लिए यही संदेश है कि डरिए मत।

उधर, पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों के दस्तावेजों की जांच को लेकर राज्य सरकार के फैसले पर सौगत रॉय ने कहा कि मुझे नहीं पता कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं शरदवत मुखर्जी (राज्य के स्वास्थ्य मंत्री) को नहीं जानता और न ही उनके बारे में कुछ जानता हूं। वे क्या कह रहे हैं, मुझे कोई अंदाजा नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी डॉक्टर का एसआईआर किया जाए।

देर रात भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प

अभिषेक बनर्जी के आवास के सामने शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात को भाजपा और एआईटीएमसी के समर्थकों के बीच झड़प हुई। ये झड़पें रात 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच कई चरणों में हुईं, जब डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी आधी रात को अपना 39वां जन्मदिन मना रहे थे। अभिषेक ने अपनी जान पर हमले का आरोप लगाया और भाजपा समर्थकों पर अपनी पार्टी के पास स्थित कार्यालय में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है।

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