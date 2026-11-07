अभिषेक बनर्जी पर कथित हमले ममता के करीबी सौगत रॉय बोले- विरोधियों का नामोनिशान मिटाना चाहती है BJP

तृणमूल सांसद सौगत रॉय ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह बहुत बुरा है। अभिषेक पर हमला होने की यह छठी घटना है। कल रात 2 बजे अभिषेक के घर पर हमला हुआ। इन लोगों ने पहले ही रेकी (निगरानी) की थी। इसकी सूचना पहले ही पुलिस को दे दी गई थी, फिर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई। मैं इसकी निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि पुलिस उचित कार्रवाई करेगी।