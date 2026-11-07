‘ज्ञानू को जाना होगा’, दिल्ली में कार्रवाई के बाद अब केरल में CJP का बड़ा प्रदर्शन, प्रकाश राज भी होंगे शामिल

कोच्चि का मार्च दिल्ली में पिछले महीने हुई पुलिस कार्रवाई के बाद CJP का पहला बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। इससे पहले पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और SIR के विरोध में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की कोशिश की थी। इस दौरान CJP के सह-संयोजक सौरव दास और आशुतोष रांका को जंतर-मंतर में प्रवेश करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया था। इसके बाद पार्टी की ओर से घोषित तिरंगा मार्च से पहले अभिजीत दीपके को भी हिरासत में लिया गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हाल ही में राजधानी में हुए प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में CJP के नेताओं से पूछताछ भी की थी।