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‘ज्ञानू को जाना होगा’, दिल्ली में कार्रवाई के बाद अब केरल में CJP का बड़ा प्रदर्शन, प्रकाश राज भी होंगे शामिल

Abhijeet Dipke: दिल्ली के बाद अब केरल के कोच्चि में SIR के खिलाफ CJP का प्रदर्शन होगा। अभिजीत दीपके और प्रकाश राज मार्च में शामिल होंगे। दीपके ने कहा- 'ज्ञानू को जाना होगा।'
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कोच्चि

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Pratiksha Gupta

Updated: 7 Nov 2026, 12:43 PM IST

Kochi Protest

कोच्चि में CJP के ‘जंतर-मंतर’ प्रदर्शन पर BJP का विरोध, फोटो सोर्स- ANI

CJP Protest: दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान नेताओं की गिरफ्तारी और पुलिस कार्रवाई के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) एक बार फिर सड़क पर उतरने जा रही है। इस बार पार्टी ने केरल के कोच्चि में प्रदर्शन का ऐलान किया है। CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर संदेश देते हुए लोगों से शाम 4 बजे कोच्चि पहुंचने को कहा है। इस प्रदर्शन में अभिनेता प्रकाश राज भी शामिल होंगे। पार्टी की मांग मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को वापस लेने की है।

शाम 4 बजे राजेंद्र मैदान में जुटेंगे CJP कार्यकर्ता

CJP ने कोच्चि में होने वाले इस प्रदर्शन को 'जंतर-मंतर एट कोच्चि' नाम दिया है। पार्टी के मुताबिक, विरोध मार्च राजेंद्र मैदान में शाम 4 बजे शुरू होगा। प्रदर्शन से पहले अभिजीत दीपके ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'कोच्चि में शाम 4 बजे मिलते हैं।'
उन्होंने पोस्ट के साथ संदेश दिया, 'जब तक हम खुद नहीं कहते कि यह खत्म हो गया है, तब तक यह खत्म नहीं हुआ है। ज्ञानू को जाना होगा!' इस संदेश के जरिए उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपना विरोध जारी रखने का संकेत दिया।

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प्रकाश राज समेत ये नेता भी होंगे प्रदर्शन में शामिल

कोच्चि के इस विरोध मार्च में CJP संस्थापक अभिजीत दीपके और अभिनेता-कार्यकर्ता प्रकाश राज शामिल होंगे। इनके साथ पार्टी की राष्ट्रीय नेता अफरीन नवाज और दक्षिण भारत के प्रभारी विजय रेड्डी मल्लांगी भी प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। पार्टी मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया वापस लेने की मांग कर रही है।

दिल्ली में गिरफ्तारी के बाद CJP का पहला बड़ा प्रदर्शन

कोच्चि का मार्च दिल्ली में पिछले महीने हुई पुलिस कार्रवाई के बाद CJP का पहला बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। इससे पहले पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और SIR के विरोध में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की कोशिश की थी। इस दौरान CJP के सह-संयोजक सौरव दास और आशुतोष रांका को जंतर-मंतर में प्रवेश करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया था। इसके बाद पार्टी की ओर से घोषित तिरंगा मार्च से पहले अभिजीत दीपके को भी हिरासत में लिया गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हाल ही में राजधानी में हुए प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में CJP के नेताओं से पूछताछ भी की थी।

विदेशी फंडिंग के आरोपों पर BJP और CJP में टकराव

CJP को लेकर राजनीतिक विवाद भी तेज हो गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस सप्ताह आरोप लगाया था कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को भारत के अंदर और बाहर सक्रिय भारत विरोधी संगठनों से फंडिंग मिल रही है। बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने दावा किया था कि दीपके को अनधिकृत स्रोतों से पैसा मिलने के पर्याप्त सबूत हैं। इन आरोपों पर CJP नेताओं ने पलटवार किया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर उन्हें अनधिकृत स्रोतों से पैसा मिल रहा था, तो NEET मुद्दे पर आंदोलन के दौरान केंद्रीय मंत्रियों ने उनसे बातचीत क्यों की थी? उनका इशारा इस साल की शुरुआत में जितेंद्र सिंह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ हुई बैठकों की ओर था।

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