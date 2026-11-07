भारत में दखल के लिए विदेशी फंडिंग? ED ने दो विदेशी संस्थाओं की जांच शुरू की

ED investigation, foreign funding: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दो विदेशी संस्थाओं के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। दोनों संस्थाओं पर भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने और ब्रिटेन की एक फर्म को 10 लाख डॉलर के संदिग्ध ट्रांसफर का आरोप है। जांच एजेंसी की जांच में यह सामने निकलकर आया है कि कैरिबयन देश व टैक्स हेवन सेंट किट्स एंड नेविस में पंजीकृत टीसीसी डिजिटल मार्केट्स लिमिटेड द्वारा पैसा

भारत में संस्थाओं और व्यक्तियों तक पहुंचा। ED का मानना है कि यह पैसा जर्मनी, दुबई, लिथुआनिया, कनाडा, सेंट किट्स और ब्रिटेन समेत कई देशों से गुजरते हुए भारत पहुंचा।