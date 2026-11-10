‘अब सड़क नहीं, यमुना के बीच से देखिए दिल्ली’, क्रूज की सैर के साथ मिलेंगी ये खास सुविधाएं!

Delhi Tourism: दिल्ली में अब यमुना के बीच से शहर का नजारा देखने का मौका मिलेगा। यहां आने वाले लोग क्रूज में बैठकर नदी की सैर कर सकेंगे। इतना ही नहीं, परिवार और बच्चों के मनोरंजन के लिए भी कई सुविधाएं तैयार की गई हैं। दिल्ली सरकार मंगलवार को सोनिया विहार से 'नमो यमुना रिवर सफारी' की शुरुआत करने जा रही है।