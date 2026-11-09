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नई दिल्ली

एक तरफ मां का दर्द, दूसरी तरफ राणा अय्यूब का तंज, दिवाली पर 10 साल के बच्चे की मौत ने उठाए सवाल

Delhi Diwali Accident: दिल्ली में दिवाली पर पटाखे से 10 साल के ऋषि की मौत हो गई। मां अंजलि ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए हैं। वहीं, पत्रकार राणा अय्यूब की पोस्ट ने नई चर्चा छेड़ दी है।
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नई दिल्ली

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Imran Sheikh

Updated: 9 Nov 2026, 3:36 PM IST

Anjali Mother Statement

10 साल के बेटे ऋषि को खोने के बाद मां अंजलि ने अस्पताल पर लगाए आरोप। (फोटो सोर्स-ANI)

Firecracker Accident: दिल्ली में दिवाली की रात एक परिवार के लिए ऐसा दर्द छोड़ गई, जिसे शायद वह जिंदगीभर नहीं भूल पाएगा। जिस घर में त्योहार की खुशियां मनाई जा रही थीं, वहां अब बेटे की मौत का मातम है। 10 साल का ऋषि दिवाली पर पटाखे जला रहा था, तभी एक हादसे में उसकी जान चली गई। बेटे को खोने वाली मां अंजलि का कहना है कि जब वे उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, तब उसकी सांसें चल रही थीं। उन्हें उम्मीद थी कि डॉक्टर उनके बच्चे को बचा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस घटना के बाद पत्रकार राणा अय्यूब की एक सोशल मीडिया पोस्ट भी चर्चा में आ गई है।

यह हादसा 8 नवंबर की रात दिल्ली के नरेला इलाके में हुआ। ऋषि अपने घर के बाहर अनार और स्काई शॉट्स जैसे पटाखे जला रहा था। आसपास भी लोग आतिशबाजी कर रहे थे। इसी दौरान पीछे से आया एक पटाखा उसके सीने में जा लगा। चोट लगने से उसकी हालत गंभीर हो गई। परिवार के लोग उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी।

'मेरा बेटा सांस ले रहा था, हम उसे अस्पताल लेकर गए'

बेटे की मौत के बाद मां अंजलि ने बताया कि उस रात की पूरी घटना बताई। उन्होंने कहा कि उनका बेटा पटाखे जला रहा था, तभी पीछे से आए एक पटाखे ने उसके सीने पर चोट पहुंचाई। इससे उसकी नसों को नुकसान हुआ। अंजलि के मुताबिक, हादसे के बाद भी उनका बेटा सांस ले रहा था। इसी उम्मीद में परिवार उसे लेकर अस्पताल पहुंचा कि डॉक्टर इलाज करके उसकी जान बचा लेंगे।

हालांकि, मां का आरोप है कि अस्पताल में उनके बेटे को सही समय पर इलाज नहीं मिला। उन्होंने अस्पताल के कर्मचारियों पर परिवार को डराने-धमकाने का आरोप भी लगाया है। अब परिवार इस मामले में इंसाफ की मांग कर रहा है।

भाई ने भी अस्पताल के इलाज पर उठाए सवाल

ऋषि के बड़े भाई ने भी अस्पताल के रवैये पर नाराजगी जताई है। उसका आरोप है कि गंभीर हालत में भाई को अस्पताल ले जाने के बावजूद उसे समय पर सही इलाज नहीं मिला। परिवार का कहना है कि अगर तुरंत इलाज शुरू हो जाता तो शायद ऋषि की जान बच सकती थी। जिस भाई के साथ वह दिवाली मना रहा था, अब उसी की यादें उसके पास रह गई हैं।

राणा अय्यूब ने क्रिसमस और ईद का क्यों किया जिक्र?

इस घटना पर पत्रकार राणा अय्यूब ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट की। उन्होंने लिखा, 'यह बेहद दुखद है, लेकिन हम इस पर नाराजगी भी जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि हम क्रिसमस और ईद की निंदा नहीं करते।'

राणा अय्यूब की इस टिप्पणी को दिवाली पर पटाखों से होने वाली घटनाओं और दूसरे त्योहारों के दौरान होने वाली प्रतिक्रियाओं के संदर्भ में देखा जा रहा है। उनकी पोस्ट ने इस घटना को लेकर एक नई बहस भी छेड़ दी है।

एक तरफ मां अपने बेटे को खोने का दर्द झेल रही है, तो दूसरी तरफ इस हादसे ने पटाखों से बच्चों की सुरक्षा और अस्पतालों में मिलने वाले इलाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऋषि के परिवार के लिए अब दिवाली की खुशियों की जगह बेटे की यादें रह गई हैं।

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