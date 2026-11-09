एक तरफ मां का दर्द, दूसरी तरफ राणा अय्यूब का तंज, दिवाली पर 10 साल के बच्चे की मौत ने उठाए सवाल

Firecracker Accident: दिल्ली में दिवाली की रात एक परिवार के लिए ऐसा दर्द छोड़ गई, जिसे शायद वह जिंदगीभर नहीं भूल पाएगा। जिस घर में त्योहार की खुशियां मनाई जा रही थीं, वहां अब बेटे की मौत का मातम है। 10 साल का ऋषि दिवाली पर पटाखे जला रहा था, तभी एक हादसे में उसकी जान चली गई। बेटे को खोने वाली मां अंजलि का कहना है कि जब वे उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, तब उसकी सांसें चल रही थीं। उन्हें उम्मीद थी कि डॉक्टर उनके बच्चे को बचा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस घटना के बाद पत्रकार राणा अय्यूब की एक सोशल मीडिया पोस्ट भी चर्चा में आ गई है।