MCOCA केस में अब्दुल नासिर की मेडिकल बेल पर दिल्ली HC का नोटिस, पुलिस से मांगी स्टेटस रिपोर्ट; 14 दिसंबर को सुनवाई

अब्दुल नासिर की ओर से अधिवक्ता अभिषेक यादव ने दलील दी कि अभियोजन यह साबित नहीं कर पाया है कि कोई संगठित अपराध सिंडिकेट मौजूद था। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में आरोपियों की सामान्य संलिप्तता मात्र से कोई सिंडिकेट स्थापित नहीं हो जाता। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि मामला मुख्य रूप से दस्तावेजों पर आधारित है और जांच एजेंसी पहले ही संबंधित चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। ऐसे में सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना नहीं है और आरोपी की आगे की हिरासत जांच के लिए आवश्यक नहीं है।