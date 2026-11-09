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नई दिल्ली

‘मेरी चुनौती बरकरार है’, ‘देशविरोधी’ और ‘विदेशी ताकतों’ के आरोपों पर राहुल गांधी ने PM मोदी को बहस की चुनौती

Rahul Gandhi Debate Challenge: राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर खुली बहस की चुनौती दी। उन्होंने ‘देशविरोधी’ और ‘विदेशी ताकतों के नियंत्रण’ के आरोपों पर PM मोदी से किसी भी समय और किसी भी जगह बहस करने की बात कही।
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नई दिल्ली

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Imran Ansari

Updated: 9 Nov 2026, 4:40 PM IST

Rahul Gandhi Debate Challenge

राहुल गांधी ने PM मोदी को बहस की चुनौती

Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर खुली बहस की चुनौती दी है। राहुल गांधी ने कहा कि ‘देशविरोधी’ होने और ‘विदेशी ताकतों के नियंत्रण’ से जुड़े आरोपों पर उनकी चुनौती अब भी बरकरार है। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे किसी भी समय और किसी भी जगह उनसे इस मुद्दे पर बहस कर सकते हैं।

‘आपके चेहरों ने सब कुछ बता दिया’

राहुल गांधी ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवानों को संबोधित किया। उन्होंने दावा किया कि जवानों के हाव-भाव से साफ था कि वे प्रधानमंत्री की बातों से सहमत नहीं थे। राहुल गांधी ने लिखा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें ‘नक्सली’ कहा, लेकिन जवानों ने उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया।

PM मोदी को फिर दी बहस की चुनौती

कांग्रेस नेता ने अपनी पुरानी चुनौती दोहराते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके साथ इस मुद्दे पर खुली बहस करनी चाहिए कि देशविरोधी कौन है और कौन विदेशी ताकतों के नियंत्रण में है। राहुल गांधी ने कहा कि वह किसी भी समय और किसी भी जगह बहस के लिए तैयार हैं। उन्होंने आगे दावा किया कि बहस के बाद प्रधानमंत्री किसी जवान के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। हालांकि, ये राहुल गांधी के राजनीतिक आरोप और दावा हैं।

PM मोदी ने ‘दिमागी नक्सलियों’ को लेकर किया था हमला

राहुल गांधी की यह चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रविवार को दिए गए उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश से सशस्त्र नक्सलवाद को काफी हद तक खत्म किया जा चुका है, लेकिन ‘दिमागी नक्सल’ अभी भी चुनौती बने हुए हैं।

बस्तर में जवानों के साथ दिवाली मनाने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जंगलों में सशस्त्र नक्सलियों का सफाया किया गया है, लेकिन ‘दिमागी नक्सल’ कई संगठनों और राजनीतिक दलों में घुसपैठ कर चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि ऐसे लोग लोगों को संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं।

सुरक्षा बलों को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना

प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली सरकारों पर नक्सल विरोधी अभियानों में तैनात सुरक्षा बलों के हाथ बांधने का आरोप भी लगाया था। उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार ने सुरक्षा बलों को जरूरी फैसले लेने की पूरी आजादी दी और वामपंथी उग्रवाद को मिल रहे समर्थन को रोकने के लिए भी काम किया।

पहले भी PM मोदी को दे चुके हैं चुनौती

राहुल गांधी इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विदेशी ताकतों की मदद से सत्ता में आने और देश की वित्तीय व्यवस्था पर विदेशी ताकतों के प्रभाव का आरोप लगा चुके हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने प्रधानमंत्री को खुली बहस की चुनौती दी थी। राहुल गांधी ने कहा था कि वह किसी भी मंच पर और किसी भी समय इस मुद्दे पर बहस के लिए तैयार हैं।

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