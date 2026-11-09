‘मेरी चुनौती बरकरार है’, ‘देशविरोधी’ और ‘विदेशी ताकतों’ के आरोपों पर राहुल गांधी ने PM मोदी को बहस की चुनौती

कांग्रेस नेता ने अपनी पुरानी चुनौती दोहराते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके साथ इस मुद्दे पर खुली बहस करनी चाहिए कि देशविरोधी कौन है और कौन विदेशी ताकतों के नियंत्रण में है। राहुल गांधी ने कहा कि वह किसी भी समय और किसी भी जगह बहस के लिए तैयार हैं। उन्होंने आगे दावा किया कि बहस के बाद प्रधानमंत्री किसी जवान के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। हालांकि, ये राहुल गांधी के राजनीतिक आरोप और दावा हैं।