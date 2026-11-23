Delimitation Bill News: केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन (Delimitation) प्रक्रिया को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले के सशर्त समर्थन वाले बयान पर कांग्रेस ने भाजपा (BJP) को घेरा है। कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटिल ने आरोप लगाया कि भाजपा चुनावी फायदे के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और मतदाताओं की संरचना में हेरफेर करती है। उन्होंने असम का उदाहरण देते हुए कहा कि भाजपा की इस राजनीति को लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं।