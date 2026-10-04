ठाकरे भाइयों का महामोर्चा: राज बोले- 2017 से हो रही वोट चोरी, ऐसे चुनावों का बहिष्कार जरूरी

Uddhav Thackeray Raj Thackeray Joint March: केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में आज (4 अक्टूबर) मुंबई में ‘गर्जना मोर्चा’ निकाला गया। ‘लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए गर्जना’ नाम से आयोजित यह मार्च मेट्रो सिनेमा से मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय तक निकाला गया। इसमें महाविकास आघाड़ी (MVA) समेत विभिन्न विपक्षी दलों के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान राज ठाकरे ने मंच संभालते ही बेहद आक्रामक अंदाज में भाजपा (BJP) और चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया।