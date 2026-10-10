अभिजीत दीपके पर टूटा दुखों का पहाड़, दादी का महाराष्ट्र में हुआ निधन

आज सुबह ही अभिजीत दीपके मुंबई से दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे थे। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट से ही हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद अभिजीत दीपके के माता-पिता ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की तीखी आलोचना की। कुछ देर पहले ही उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए अपने बेटे का समर्थन किया था। हालांकि, इसके कुछ ही समय बाद खबर सामने आई कि अभिजीत दीपके की दादी का निधन हो गया है। हिंगोली जिले में स्थित उनके पैतृक गांव संतूक पिंपरी में लंबी बीमारी के बाद उनकी दादी ने अंतिम सांस ली।