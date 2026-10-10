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अभिजीत दीपके पर टूटा दुखों का पहाड़, दादी का महाराष्ट्र में हुआ निधन

Abhijeet Dipke CJP: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके को दिल्ली पुलिस ने एयरपोर्ट से ही हिरासत में ले लिया। इस बीच, दीपके के परिवार से दुखद खबर सामने आई है। उनकी दादी का महाराष्ट्र के हिंगोली स्थित घर पर निधन हो गया है।
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मुंबई

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Dinesh Dubey

Oct 10, 2026

Abhijeet Dipke Grandmother passing away

अभिजीत दीपके (Photo: IANS)

Delhi CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके के लिए शनिवार का दिन मुश्किलों भरा रहा। एक ओर दिल्ली में प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे दीपके को एयरपोर्ट पर ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया, तो दूसरी ओर उनके परिवार में शोक छा गया। उनकी 85 वर्षीय दादी सावित्रीबाई दीपके का लंबी बीमारी के बाद हिंगोली स्थित घर पर निधन हो गया। इस खबर के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है।

दादी के निधन से परिवार में शोक, अब क्या करेंगे दीपके?

आज सुबह ही अभिजीत दीपके मुंबई से दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे थे। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट से ही हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद अभिजीत दीपके के माता-पिता ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की तीखी आलोचना की। कुछ देर पहले ही उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए अपने बेटे का समर्थन किया था। हालांकि, इसके कुछ ही समय बाद खबर सामने आई कि अभिजीत दीपके की दादी का निधन हो गया है। हिंगोली जिले में स्थित उनके पैतृक गांव संतूक पिंपरी में लंबी बीमारी के बाद उनकी दादी ने अंतिम सांस ली।

जानकारी के मुताबिक, कुछ ही देर में अभिजीत दीपके के माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्य अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए हिंगोली रवाना होंगे। हालांकि, अब यह देखना होगा कि अभिजीत दीपके आगे क्या कदम उठाते हैं। यदि वह महाराष्ट्र लौटना चाहते हैं, तो क्या दिल्ली पुलिस उन्हें हिरासत से रिहा करेगी, इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी।

‘मैं गिरफ्तार होने ही आया हूं’, हिरासत के दौरान बोले दीपके

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर शनिवार को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का आह्वान किया था। उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की थी।

दीपके को हिरासत में लिए जाने के दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों से कहा कि वह मुंबई से दिल्ली गिरफ्तार होने के लिए ही आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस की कार्रवाई से वह डरने वाले नहीं हैं।

दिल्ली में 25 हजार जवान तैनात

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। राजधानी में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के करीब 25,000 जवानों की तैनाती की जानकारी सामने आई है।

दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास को लेकर पाबंदियां लगाए जाने की भी जानकारी है। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं, रेलवे स्टेशनों, बस टर्मिनलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।

प्रदर्शन से पहले करीब 500 लोगों को एहतियातन हिरासत में लिए जाने की जानकारी भी सामने आई है। इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाए जाने का दावा भी किया गया है, हालांकि इसकी सीमा और संबंधित क्षेत्रों के बारे में आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है।

CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन

कॉकरोच जनता पार्टी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी। पार्टी का कहना था कि इस आंदोलन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हों।

हालांकि, दिल्ली पुलिस की ओर से अनुमति नहीं दिए जाने और सुरक्षा इंतजामों के बीच प्रदर्शन को लेकर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। दीपके की हिरासत और उनके परिवार में हुई दुखद घटना के बाद अब इस मामले पर आगे की कार्रवाई को लेकर नजर बनी हुई है।

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Updated on:

10 Oct 2026 01:33 pm

Published on:

10 Oct 2026 01:09 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / अभिजीत दीपके पर टूटा दुखों का पहाड़, दादी का महाराष्ट्र में हुआ निधन

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