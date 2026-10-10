CJP के प्रदर्शन से पहले एक्शन में दिल्ली पुलिस, रातभर चली कार्रवाई में 600 से अधिक लोग हिरासत में

Delhi Police Action: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वाले हैं। इस बीच, दिल्ली पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि दिल्ली के विभिन्न इलाकों से 600 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। कार्रवाई लगातार चल रही है।