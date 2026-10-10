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CJP के प्रदर्शन से पहले एक्शन में दिल्ली पुलिस, रातभर चली कार्रवाई में 600 से अधिक लोग हिरासत में

CJP Protest: जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन से पहले दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस प्रदर्शन के मद्देनजर लगभग 25000 जवानों को तैनात किया गया है। एहतियातन पुलिस ने पूरी दिल्ली में कड़ी कार्रवाई करते हुए 600 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है।
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नई दिल्ली

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Dinesh Dubey

Oct 10, 2026

CJP Delhi protest update

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से पहले दिल्ली हाई अलर्ट (Photo: IANS/File)

Delhi Police Action: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वाले हैं। इस बीच, दिल्ली पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि दिल्ली के विभिन्न इलाकों से 600 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। कार्रवाई लगातार चल रही है।

'द हिंदू' की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने रातभर चलाए गए अभियान के दौरान राजधानी के 15 जिलों से आपराधिक रिकॉर्ड वाले कम से कम 100 लोगों को हिरासत में लिया। यह कार्रवाई एहतियातन की गई। इन लोगों पर शनिवार को होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने की आशंका जताई गई थी। हालांकि, हिरासत में लिए गए सभी लोगों की भूमिका और कुल संख्या के संबंध में पुलिस की ओर से विस्तृत आधिकारिक जानकारी की पुष्टि जरूरी है।

प्रदर्शन से पहले दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के कई हिस्सों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के लगभग 25,000 जवानों को तैनात किया गया है। संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ाने के साथ ही प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है।

दिल्ली की सीमाओं, रेलवे स्टेशनों, बस टर्मिनलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर भी निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्क हैं।

दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर पाबंदियां

प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास को लेकर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इन पाबंदियों से यात्रियों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा, राजधानी के कई इलाकों में यातायात व्यवस्था पर भी असर पड़ने की आशंका है।

प्रदर्शन स्थल और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। मध्य दिल्ली में होटल ली मेरिडियन के पास स्थित गोलचक्कर के आसपास भी सुरक्षा स्थिति पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ मार्गों पर यातायात डायवर्जन भी लागू किए गए हैं।

मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हुए अभिजीत दीपके

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके शनिवार को दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने के लिए मुंबई हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गए। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उनके सुबह करीब 10 बजे तक दिल्ली पहुंचने की संभावना जताई गई थी।

दिल्ली पहुंचने के बाद उनके जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने की योजना है। हालांकि, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की कार्रवाई के बीच प्रदर्शन किस रूप में आगे बढ़ेगा, इस पर नजर बनी हुई है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

अभिजीत दीपके ने शुक्रवार देर रात जारी वीडियो संदेश में लोगों से शनिवार को बड़ी संख्या में जंतर-मंतर पहुंचने की अपील की। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया।

दीपके ने अपने संदेश में कहा कि हिरासत में लिए जाने या कड़े कानूनों के तहत कार्रवाई किए जाने के बावजूद वह डरने वाले नहीं हैं। उनका यह आह्वान ऐसे समय आया है, जब निर्वाचन आयोग को लेकर जारी विवाद के बीच दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रदर्शन को लेकर राजधानी में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। बड़े पैमाने पर जवानों की तैनाती, मेट्रो स्टेशनों पर पाबंदियां, ड्रोन से निगरानी और यातायात में बदलाव से साफ है कि प्रशासन किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने की तैयारी कर रहा है।

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Updated on:

10 Oct 2026 09:54 am

Published on:

10 Oct 2026 09:49 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / CJP के प्रदर्शन से पहले एक्शन में दिल्ली पुलिस, रातभर चली कार्रवाई में 600 से अधिक लोग हिरासत में

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