Delhi Protest: मोदी-शाह पर दीपके के तीखे सवाल, बोले- अपने ही लोगों से क्यों डर रही सरकार?

Abhijit Dipke Delhi Protest: दिल्ली में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाता नजर आ रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने केंद्र सरकार और दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि प्रदर्शन को रोकने के लिए परिवहन सेवाओं पर पाबंदियां लगाई गईं, इंटरनेट बंद किया गया और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई। दिपके ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों से जोड़ते हुए साफ कहा कि गिरफ्तारी की आशंका भी उनके कदम पीछे नहीं खींचेगी।