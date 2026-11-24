अनुराग ढांडा ने अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया का नाम लेते हुए उन पर नशे के कारोबार से जुड़े होने के आरोप लगाए। उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नशा खत्म करने की बात करते हैं, तो फिर BJP ऐसे नेताओं के साथ गठबंधन करके यह काम कैसे करेगी? ढांडा ने दावा किया कि भगवंत मान सरकार ने पिछले चार से साढ़े चार साल में पंजाब में नशे के कारोबार पर काफी हद तक लगाम लगाई है।